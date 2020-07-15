Убийство Гандзюк: суд оставил Левина под стражей

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Левин пробудет под стражей до 24 августа

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Левин пробудет под стражей до 24 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Соответствующее решение было принято коллегий судей в среду, 15 июля. Сторона защиты просила изменить меру пресечения для Левина.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Левин подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 2018 году на Екатерину Гандзюк было совершено нападение возле ее дома, ее облили концентрированной серной кислотой. Активиста умерла 4 ноября 2018 года. По данным следствия, заказ на организацию нападения на Гандзюк Левин получил от Владислава Мангера.

Ранее РБК-Украина писало, что обвинение против Левина и Мангера могут направить в суд в конце июля.

До этого суд продлил содержание под стражей Владислава Мангера до 11 сентября.