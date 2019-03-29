Убийство Гандзюк: Рищука допросили на полиграфе

Фото: Евгений Рищук (facebook.com/Євген Рищук)

Допрос на полиграфе длился шесть часов

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук дал показания на полиграфе по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает местное издание "Херсонщина за день".

Сообщается, что Рищук находился около шести часов в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз на проведении психологической экспертизы с применением компьютерного полиграфа.

Также уточняется, что он дал согласие на проведение этой экспертизы в Службе безопасности Украины.

Напомним, по информации журналистов "Слідства.Інфо" в официальном расследовании по незаконной вырубке и поджогу лесов в Олешковском районе Херсонской области фигурирует заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук. Ранее Евгений Рищук сообщил, что временно отстранен от исполнения служебных обязанностей по собственному заявлению и собирается дать показания СБУ.

Добавим, журналисты в ходе собственного расследования убийства Екатерины Гандзюк пришли к выводу, что некоторые херсонские правоохранители причастны к преступлению.