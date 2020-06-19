Убийство Гандзюк: против врачей Мангера открыли дело

Правоохранители открыли уголовное дело против врачей Владислава Мангера - подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Причиной открытия дел стала возможная выдача Мангеру поддельных справок о его состоянии здоровья.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как отметили в ОГП, полицией было открыто дело в отношении работников Херсонского областного кардиодиспансера по двум статьям:

составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины);

влияние в какой-либо форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего (ч. 2 с. 343 УКУ).

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления. Владислав Мангер выступает в данном деле в качестве заказчика убийства.

Отметим, 12 июня Печерский районный суд разрешил принудительный привод Мангера на судебное заседание, где ему должны были избрать меру пресечения.

Позже врачи выдали заключение, что Мангера нельзя транспортировать в Киев на судебное заседание по состоянию здоровья.

В итоге Служба безопасности Украины 16 июня таки задержала Мангера и доставила его в суд.

В ночь на 19 июня Печерский районный суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 28 июля.