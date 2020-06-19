ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Гандзюк: против врачей Мангера открыли дело

Новости » Общество     19.06.2020 - 19:53
Убийство Гандзюк: против врачей Мангера открыли дело
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Врачи могли выдавать поддельные справки о проблемах со здоровьем Мангера

Правоохранители открыли уголовное дело против врачей Владислава Мангера - подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Причиной открытия дел стала возможная выдача Мангеру поддельных справок о его состоянии здоровья.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как отметили в ОГП, полицией было открыто дело в отношении работников Херсонского областного кардиодиспансера по двум статьям:

  • составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины);
  • влияние в какой-либо форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего (ч. 2 с. 343 УКУ).

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления. Владислав Мангер выступает в данном деле в качестве заказчика убийства.

Отметим, 12 июня Печерский районный суд разрешил принудительный привод Мангера на судебное заседание, где ему должны были избрать меру пресечения.

Позже врачи выдали заключение, что Мангера нельзя транспортировать в Киев на судебное заседание по состоянию здоровья.

В итоге Служба безопасности Украины 16 июня таки задержала Мангера и доставила его в суд.

В ночь на 19 июня Печерский районный суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 28 июля.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины делоЕкатерина ГандзюкВладислав Мангер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь