Убийство Гандзюк: Павловского оставили под стражей

Шевченковский районный суд города Киева постановил отказать защите Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения. Соответствующее решение приняла судья Елена Мелешак, передает РБК-Украина.

Таким образом, Игорь Павловский останется под стражей.

"Судья принял решение в ходатайстве защитника относительно Павловского об изменении меры пресечения отказать. Обязать обеспечить проведение надлежащего медицинского осмотра Павловского. Постановление обжалованию не подлежит", - заявила судья.

Ранее активисты под зданием Шевченковского суда подожгли петарды и принесли колонки. В это время шло заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому. Судья Елена Мелешак сделала технический перерыв на 2 минуты для того, чтобы выяснить, находятся ли в безопасности участники процесса и все лица, находящиеся в зале в связи с действиями активистов под зданием суда.

Также следственная судья ознакомилась с письменными материалами делами. Сегодня на заседание также прибыл следователь по делу.

На судебном заседании сегодня Игорь Павловский рассказал, что женат и проживает в Херсоне.

"Я помощник нардепа Украины Николая Паламарчука, гражданин Украины. Имею инвалидность третьей группы после инсульта" ,- сказал он.

Напомним, судебное заседание по изменению меры пресечения Игорю Павловскому переносили четыре раза из-за отсутствия подозреваемого. По словам прокурора Дмитрия Бояна Павловский находился на лечении. Также заседания не состоялись из-за неявки прокуроров.

Отметим, 10 ноября 2018 года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк.

Ранее РБК-Украина сообщало, что подозреваемые в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием. В частности, предполагаемым нападавшим изменили подозрения. Теперь им грозит не пожизненное заключение, а до десяти лет лишения свободы.