Убийство Гандзюк: Мангер заявил о прохождении полиграфа

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, прошел опрос с применением полиграфа. Об этом он заявил в Facebook.

По его словам, полиграф определил "как истинные" его ответы о причастности к нападению на Гандзюк работника СБУ Данила Доценко.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлено. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - нет. Принимал я участие в этих ужасных действиях? - нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые", - говорится в сообщении.

Фото: результаты полиграфа (facebook.com/vlad.manger)

Он добавил, что процедура длилась более 4 часов. По его словам, исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской Ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины. Проводила процедуру эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов психолог Татьяна Пономарева.

Напомним, Генеральная прокуратура Украина объявила новое подозрение председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в деле общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк . Теперь Мангера подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк.

Добавим, что Владиславу Мангеру пытаются отменить через суд его статус подозреваемого. Кроме того, суд оставил на должности председателя Херсонского облсовета.

РБК-Украина писало, что вчера Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков проигнорировали заседание Временной следственной комиссии Верховной рады для расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк.