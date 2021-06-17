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Убийство Гандзюк: в Киеве с файерами протестовали под зданием МВД

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве проходит акция памяти Херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Несколько сотен человек вечером пришли к зданию Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Активисты собрались на акцию в день рождения херсонской активисты. Они требуют привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков убийства Гандзюк.

Участники акции скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?", сделали несколько надписей на асфальте под зданием министерства, а также зажгли файеры. Акция проходит мирно, столкновений не происходило, задержания также не проводились.

Фото: акция из-за убийства Екатерины Гандзюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

Напомним, фигурантам дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину продлили меру пресечения до 9 июля.

Больше об этом деле читайте в материале - "Путь к заказчику: сможет ли власть завершить дело об убийстве Гандзюк".

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КиевМинистерство внутренних дел УкраиныпротестЕкатерина Гандзюк