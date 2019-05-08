Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты

ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Напомним, ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменено ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым идет суд.

Также ГПУ изменила подозрение подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру. РБК-Украина писало, что Мангер уже вышел на работу.

После этого под зданием генерального прокурора Украины Юрия Луценко активисты провели акцию из-за отсутствия результатов расследование убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.