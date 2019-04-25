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Убийство Гандзюк: под домом Луценко активисты зажгли фаеры

Новости » Общество    25.04.2019 - 21:50
Убийство Гандзюк: под домом Луценко активисты зажгли фаеры
Фото: акция под домом Луценко (twitter.com/Panbrat_)

Участники требуют расследовать убийство Гандзюк

Под домом генерального прокурора Украины Юрия Луценко активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции зажгли фаеры и развесили баннеры с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк". В акции принимают участие около 30 людей. Участники требуют расследовать убийство Гандзюк.

Сам Луценко к участникам акции не вышел. Отметим, на месте находятся правоохранители.

 

Фото: акция под домом Луценко (РБК-Украина)

Напомним, Генеральная прокуратура Украины объявила новое подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру по делу общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. 

Теперь Мангера подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Санкция такого преступления предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Добавим, ранее стало известно, что подозреваемые в нападении на Гандзюк пошли на сделку со следствием. В частности, предполагаемым нападавшим изменили подозрения. Теперь им грозит не пожизненное заключение, а до 10 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрения вероятным исполнителям. Были изменены ранее сообщенные подозрения на ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) , ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения). Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку.

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