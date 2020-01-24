Убийство Гандзюк: в Болгарии задержали Левина

Сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины был задержан Алексей Левин (Москаленко), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как сообщается, Левина задержали на территории Болгарии.

"Это задержание - яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это - наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку ", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

РБК-Украина сообщало, что Генеральной прокуратурой был предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк.

Напомним, в конце прошлого года Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура обещали в ближайшее время проинформировать общество о новых весомых результатах в деле Гандзюк.

До этого Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.

Ранее сообщалось, ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

РБК-Украина писало, что 31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную активистку Херсона Екатерину Гандзюк. Ее госпитализировали. Общественная активистка скончалась 4 ноября в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, которые развились в результате больших химических ожогов тела.