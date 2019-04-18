Убийство Гандзюк: активисты зажгли файеры

Участники инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк" под зданием Шевченковского суда Киева, где сегодня рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому, зажгли файеры и петарды. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 30 человек собрались под зданием суда с плакатами. Они пришли на судебное заседание. Отметим, что Шевченковский районный суд Киева во второй раз отложил рассмотрение ходатайства защиты Игоря Павловского по поводу изменения меры пресечения на 19 апреля. Соответствующее решение огласила судья Елена Мелешак.

Ранее Шевченковский районный суд Киева разрешил подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру работать на должности председателя Херсонского облсовета. Следователь просил отстранить Мангера еще на два месяца. Ранее сообщалось, что на Мангера надели электронный браслет и забрали загранпаспорта.

Мангера подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В феврале ему назначили залог и отпустили на свободу.

Напомним, на Гандзюк напали летом 2018 года, на нее вылили литр серной кислоты. Через несколько месяцев активистка скончалась в больнице.