Убийство экс-главы правления "Интера": полиция рассказала подробности

Дело о смерти предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Украины переквалифицирована с самоубийства на умышленное убийство. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Переквалификация с самоубийства на умышленное убийство произошла по согласованию с прокуратурой. Проводятся следственные действия", - сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: муж с женой и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия назначены судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопичная, баллистическая и химическая экспертизы.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью", - заявили в полиции.

Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция Киевской области расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в селе Чайки как самоубийство.