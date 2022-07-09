Убийство бывшего премьера Японии и катастрофа с водой в Мариуполе: новости за 8 июля

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб в результате покушения, в Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение, Канада ввела санкции против патриарха Кирилла. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 8 июля - в материале РБК-Украина.

Война России проти Украины: последние новости

Зеленский сделал важное заявление об окончании войны

Завершить военную часть войны России против Украины можно до конца этого года. Украина сможет прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию CNN.

"Это (окончание войны до конца года, - ред.) зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, как сейчас. Если мощное оружие будет идти от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можно завершить военную часть этой войны", - заявил он. Зеленский добавил, что переговоры станут финальной частью войны.

Крымский мост - "законная цель" для Украины, - экс-командующий НАТО

Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую Россию с Крымом. Об этом заявил американский генерал, бывший командующий силами НАТО Филип Бридлав.

Он заявил, что все мосты имеют свои слабые места и при правильном выборе цели Керченский мост может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время. Генерал добавил, что атака на мост со стороны Украины была бы оправдана.

В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение

Оккупационные "власти" Мариуполя признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе невозможно. Водовод уничтожен российскими ракетами.

Как сообщалось ранее, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

Рада прекратила полномочия нардепа Новинского

Верховная рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского. На данный момент в составе Рады остается 420 нардепов.

Два дня назад Новинский заявил, что после оккупации Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и на бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Канада приняла решение ввести санкции против главы российской церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

В ведомстве сообщили, что патриарх Кирилл попал под санкции, поскольку идентифицирован как российский агент по дезинформации, который несет ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину.

Бывший премьер Японии скончался после покушения на него

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу, 8 июля, после покушения. В Абэ стреляли во время выступления в городе Нара. Он сразу же потерял сознание и был госпитализирован.

По предварительной информации, политик был ранен в районе легких и шеи. Стрелявшего сразу же задержала полиция. Им оказался 41-летний местный житель. Киллер ранее служил в Морских силах самообороны.

Украину охватит дождями, а температура снизится до "холодрыги": синоптики обновили прогноз

Погода в Украине на выходных принесет много дождей, а в некоторых областях дневная температура едва будет переваливать за +20, а ночная - за +10 градусов.

Где будет холоднее всего и ожидаются грозы и дожди - читайте в материале Styler.