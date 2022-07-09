Убийство бывшего премьера Японии и катастрофа с водой в Мариуполе: новости за 8 июля
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб в результате покушения, в Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение, Канада ввела санкции против патриарха Кирилла. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 8 июля - в материале РБК-Украина.
Война России проти Украины: последние новости
- По состоянию на вечер 8 июля в Харькове снова раздаются громкие взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
- Российские войска обстреляли Бахмут и Северск, в результате погибли пятеро мирных жителей и есть раненые.
- Вооруженные силы Украины 8 июля успешно отбивали штурмовые действия российской армии на всех направлениях.
- Украинские военные уничтожили два командных пункта армии Российской Федерации на Херсонском направлении.
Зеленский сделал важное заявление об окончании войны
Завершить военную часть войны России против Украины можно до конца этого года. Украина сможет прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию CNN.
"Это (окончание войны до конца года, - ред.) зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, как сейчас. Если мощное оружие будет идти от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можно завершить военную часть этой войны", - заявил он. Зеленский добавил, что переговоры станут финальной частью войны.
Крымский мост - "законная цель" для Украины, - экс-командующий НАТО
Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую Россию с Крымом. Об этом заявил американский генерал, бывший командующий силами НАТО Филип Бридлав.
Он заявил, что все мосты имеют свои слабые места и при правильном выборе цели Керченский мост может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время. Генерал добавил, что атака на мост со стороны Украины была бы оправдана.
В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение
Оккупационные "власти" Мариуполя признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе невозможно. Водовод уничтожен российскими ракетами.
Как сообщалось ранее, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.
Рада прекратила полномочия нардепа Новинского
Верховная рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского. На данный момент в составе Рады остается 420 нардепов.
Два дня назад Новинский заявил, что после оккупации Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и на бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла
Канада приняла решение ввести санкции против главы российской церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.
В ведомстве сообщили, что патриарх Кирилл попал под санкции, поскольку идентифицирован как российский агент по дезинформации, который несет ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину.
Бывший премьер Японии скончался после покушения на него
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу, 8 июля, после покушения. В Абэ стреляли во время выступления в городе Нара. Он сразу же потерял сознание и был госпитализирован.
По предварительной информации, политик был ранен в районе легких и шеи. Стрелявшего сразу же задержала полиция. Им оказался 41-летний местный житель. Киллер ранее служил в Морских силах самообороны.
Украину охватит дождями, а температура снизится до "холодрыги": синоптики обновили прогноз
Погода в Украине на выходных принесет много дождей, а в некоторых областях дневная температура едва будет переваливать за +20, а ночная - за +10 градусов.
Где будет холоднее всего и ожидаются грозы и дожди - читайте в материале Styler.