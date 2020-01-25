Убийство адвоката возле СИЗО в Кропивницком: полиция задержала подозреваемых

В Кропивницком правоохранители задержали участников преступной группы, подозреваемых в убийстве возле СИЗО адвоката Александра Иванова и покушения на убийство другого местного жителя. Об этом сообщает управление уголовного розыска полиции Кировоградской области.

Указано, что в результате проведенных мероприятий в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет.

Фото: задержание подозреваемых

"В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство)", - отмечается в сообщении.

В полиции информируют, что в рамках уголовного судопроизводства на территории Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

Напомним, в августе в Кропивницком возле следственного изолятора расстреляли адвоката. Так, убийство произошло на улице Куропятникова у здания СИЗО №6.

Отмечалось, что погибший - бывший правоохранитель. Мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109 около 11:40 22 августа 2019 года. Стрелок тогда скрылся с места преступления.

Как писало РБК-Украина, в ходе стрельбы в Кропивницком, в ходе которой погиб адвокат, был ранен еще один человек. Пострадавшего госпитализировали.