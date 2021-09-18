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За убийство 20-летней давности: в США приговорили к пожизненному 78-летнего миллиардера

Автор: Валерия Полищук

В Соединенных Штатах суд вынес приговор по делу 78-летнего миллионера и магната в сфере недвижимости Роберта Дарста. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

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Соединенные Штаты Америки