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При убийстве Шеремета использовалось аналогичное найденному у Антоненко вещество

Новости » Политика     23.12.2019 - 15:22
При убийстве Шеремета использовалось аналогичное найденному у Антоненко вещество
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

В полиции рассказали о результатах взрывотехнической экспертизы

При убийстве журналиста Павла Шеремета путем подрыва автомобиля использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Сообщается, что к такому выводу пришли следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", - говорится в сообщении.

При убийстве Шеремета использовалось аналогичное найденному у Антоненко вещество

Напомним, ранее полиция опубликовала смс и разговоры Антоненко о мине, а также видео ее изъятия. По данным следствия, перед обыском в квартире Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома.

Отметим, бывший участник АТО Андрей Антоненко, известный как музыкант Riffmaster, подозревается в причастности к убийству Шеремета в 2016 году. По решению сдуа он арестован до 8 февраля.

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