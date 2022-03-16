Убийства журналистов – это веская причина усилить санкции против РФ, - Зеленский

Владимир Зеленский в обращении отметил, что убийства журналистов – это еще одна веская причина, чтобы усилить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

«Россия массово рушит украинские города. Количество ракет, примененных против Украины, уже превышает 900 штук. Авиабомб сброшено столько, что их невозможно подсчитать», - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что от артиллерийского удара русских войск погибли еще два журналиста – украинка Александра Кувшинова и корреспондент Fox News Пьер Загржевский. Еще один журналист тяжело ранен в результате обстрела в Киевской области.

По словам президента, убийства журналистов – это еще одна веская причина, чтобы усиливать западные санкции против Российской Федерации. И усугублять их до того времени, пока Россия не прекратит эту войну.