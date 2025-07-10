Вбивство свідків і підкуп за мільйон: поліція зірвала план банди з Дніпропетровщини

Син ватажка впливової банди з Дніпропетровської області розробив жорстокий план, щоб витягнути батька із СІЗО. Зокрема, він замовив вбивство свідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
У 2024 році правоохоронці затримали батька та сина за підозрою в незаконному зберіганні арсеналу зброї. Згодом з'ясувалося, що затриманий чоловік очолював угруповання, яке діяло в Дніпропетровській області.
Банда займалася побиттями, замахами на вбивство, незаконним обігом зброї, залякуванням бізнесу, шантажем підприємців і легалізацією злочинних доходів через мережу фіктивних компаній.
За даними джерел РБК-Україна, прізвище лідера угруповання - Грицун.
У лютому 2025 року правоохоронці ліквідували банду. Ватажка було затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Після цього слідчі встановили, що син ватажка, щоб звільнити батька, організував підготовку до вбивства ключових свідків. Він запропонував виконавцям нагороду в розмірі 100 тисяч доларів і передав 10 тисяч доларів як завдаток.
Крім того, в цей же час адвокат фігуранта запропонував хабар у розмірі 1 мільйона доларів співробітникам поліції за сприяння в закритті кримінальних справ. 100 тисяч доларів було передано посереднику, який мав вручити гроші правоохоронцям.
У результаті обшуків у Києві та Дніпропетровській області правоохоронці вилучили зброю, засоби стеження, чорнову бухгалтерію та електронні носії, що мають доказове значення.
Фото: правоохоронці провели обшуки (npu.gov.ua)
Фігурантам повідомили про підозру за підготовку до умисного вбивства та за пропозицію хабара. Їм загрожує довічний термін.
Нагадаємо, 2 липня у Дніпрі затримали учасників банди, яка займалася підробкою документів по всій країні.
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