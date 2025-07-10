Вбивство свідків і підкуп за мільйон: поліція зірвала план банди з Дніпропетровщини

Син ватажка впливової банди з Дніпропетровської області розробив жорстокий план, щоб витягнути батька із СІЗО. Зокрема, він замовив вбивство свідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Передісторія

У 2024 році правоохоронці затримали батька та сина за підозрою в незаконному зберіганні арсеналу зброї. Згодом з'ясувалося, що затриманий чоловік очолював угруповання, яке діяло в Дніпропетровській області.

Банда займалася побиттями, замахами на вбивство, незаконним обігом зброї, залякуванням бізнесу, шантажем підприємців і легалізацією злочинних доходів через мережу фіктивних компаній.

За даними джерел РБК-Україна, прізвище лідера угруповання - Грицун.

У лютому 2025 року правоохоронці ліквідували банду. Ватажка було затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Жорстокий план сина

Після цього слідчі встановили, що син ватажка, щоб звільнити батька, організував підготовку до вбивства ключових свідків. Він запропонував виконавцям нагороду в розмірі 100 тисяч доларів і передав 10 тисяч доларів як завдаток.

Крім того, в цей же час адвокат фігуранта запропонував хабар у розмірі 1 мільйона доларів співробітникам поліції за сприяння в закритті кримінальних справ. 100 тисяч доларів було передано посереднику, який мав вручити гроші правоохоронцям.

У результаті обшуків у Києві та Дніпропетровській області правоохоронці вилучили зброю, засоби стеження, чорнову бухгалтерію та електронні носії, що мають доказове значення.

Фото: правоохоронці провели обшуки (npu.gov.ua)

Фігурантам повідомили про підозру за підготовку до умисного вбивства та за пропозицію хабара. Їм загрожує довічний термін.