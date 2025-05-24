Убивство Портнова: знаменитий футбольний тренер став свідком розстрілу

Головний тренер мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне в компанії своєї сім'ї став свідком убивства колишнього заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Espanol.
Дружина тренера, Кайра Перейра, підтвердила, що в середу, 21 травня, вона та її чоловік стали свідками розстрілу Портнова біля воріт Американської школи Посуело-де-Аларкон, де навчаються її діти.
Модель відмовилася вдаватися до подробиць, оскільки переживає важкі часи, і попросила "проявити велику повагу до сімей, у яких це сталося". Але все ж вона поділилася деякими деталями пережитого.
"Так, ми були там у якийсь момент. Це дуже делікатне питання, і я намагаюся ставитися до нього з великою повагою. Правда в тому, що це була ситуація, яка змусила вас почуватися ніяково", - сказала вона.
Нагадаємо, 21 травня в Мадриді невідомий застрелив Андрія Портнова, колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича. Вбивство сталося після того, як він відвів до школи двох своїх доньок.
Згідно з попередньою інформацією, стрілець здійснив 9 пострілів. Однак до вбивства може бути причетний не тільки він, а й два спільники.
Поліція Іспанії вважає, що ситуація має ознаки ретельно спланованого і замовного вбивства.
Учора глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Іспанія надала нашій країні всю інформацію про те, що трапилося, оскільки Портнов був громадянином України.
"Наразі тривають відповідні процедури, які потребують свого часу, щоб бути оприлюдненими, маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт убивства. Відповідно, МЗС повідомило всі причетні органи для подальшого реагування", - сказав він.
Докладніше про те, хто такий Андрій Портнов і що про нього відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.