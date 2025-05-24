Убивство Портнова: знаменитий футбольний тренер став свідком розстрілу

Дружина тренера, Кайра Перейра, підтвердила, що в середу, 21 травня, вона та її чоловік стали свідками розстрілу Портнова біля воріт Американської школи Посуело-де-Аларкон, де навчаються її діти.

Модель відмовилася вдаватися до подробиць, оскільки переживає важкі часи, і попросила "проявити велику повагу до сімей, у яких це сталося". Але все ж вона поділилася деякими деталями пережитого.

"Так, ми були там у якийсь момент. Це дуже делікатне питання, і я намагаюся ставитися до нього з великою повагою. Правда в тому, що це була ситуація, яка змусила вас почуватися ніяково", - сказала вона.