Вбивство Портнова і можливі терміни нових переговорів України та РФ: новини за 21 травня

Колишнього українського політика Андрія Портнова вбили в Мадриді. Тим часом президент Фінляндії Александр Стубб назвав можливі терміни нового раунду переговорів України і Росії.

Більш детально про те, що сталося в середу, 21 травня, - в матеріалі РБК-Україна .

Портнова застрелили в Мадриді

Колишнього українського політика та юриста - Андрія Портнова застрелили. Це сталося в середу, 21 травня в Іспанії.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про вбивство Портнова на даний момент.

"Технічні" переговори України і РФ можуть пройти у Ватикані наступного тижня, - Стубб

Наступного тижня у Ватикані можуть відбутися нові "технічні" переговори між Україною і Росією, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Посередників стало більше: раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зазначив він.

Трамп не поспішає із санкціями проти Кремля: подивимося, як поведеться Росія

Президент США Дональд Трамп поки що не збирається вводити санкції проти Росії. Він заявив, що потрібно подивитися на подальші кроки Москви.

При цьому він назвав нинішню стадію війни РФ проти України "критичним часом".

Дрони вдарили по оборонному заводу в РФ: виробляє деталі для танків, САУ і ракет

У Росії було атаковано завод, який виробляє компоненти для танків, гаубиць і ракет. Йдеться про Болховський завод напівпровідникових приладів у місті Болхов Орловської області.

Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, Болховський завод спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління.

Зеленський про обмін "1000 на 1000": готуємо, перевіряємо кожне прізвище

Україна готується до масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Триває перевірка кожного прізвища українців, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що майже щодня заслуховує доповіді щодо підготовки України до проведення масштабного обміну полоненими з РФ.