Убивство підлітка на станції фунікулера: підозрюваного залишили під вартою

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони (УДО) Артему Косову, якого обвинувачують у справі про загибель підлітка на станції столичного фунікулера у квітні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Telegram генпрокурора Руслана Кравченка.
Згідно з сьогоднішнім рішенням суду, Косов залишатиметься під вартою до 11 жовтня без права на заставу.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко був присутній на судовому засіданні, і вступив у групу прокурорів у справі.
"Адвокати робили все, щоб затягнути розгляд (справи - ред.): зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого. І ось сьогодні вони взагалі відмовилися від захисту. Однак, на моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі", - зазначив Кравченко.
За його словами, суд провів засідання і задовольнив вимогу прокуратури - ще 60 діб під вартою.
Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО спровокував конфлікт з компанією підлітків. Після виходу з вагону фунікулера він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.
Пізніше у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня співробітнику УДО оголосили про підозру.
9 квітня 2024 року Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.