Убивство підлітка на станції фунікулера: підозрюваного залишили під вартою

Згідно з сьогоднішнім рішенням суду, Косов залишатиметься під вартою до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко був присутній на судовому засіданні, і вступив у групу прокурорів у справі.

"Адвокати робили все, щоб затягнути розгляд (справи - ред.): зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого. І ось сьогодні вони взагалі відмовилися від захисту. Однак, на моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі", - зазначив Кравченко.

За його словами, суд провів засідання і задовольнив вимогу прокуратури - ще 60 діб під вартою.