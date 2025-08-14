Убивство підлітка на станції фунікулера: підозрюваного залишили під вартою

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони (УДО) Артему Косову, якого обвинувачують у справі про загибель підлітка на станції столичного фунікулера у квітні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Telegram генпрокурора Руслана Кравченка.

Згідно з сьогоднішнім рішенням суду, Косов залишатиметься під вартою до 11 жовтня без права на заставу. Генеральний прокурор Руслан Кравченко був присутній на судовому засіданні, і вступив у групу прокурорів у справі. "Адвокати робили все, щоб затягнути розгляд (справи - ред.): зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого. І ось сьогодні вони взагалі відмовилися від захисту. Однак, на моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі", - зазначив Кравченко. За його словами, суд провів засідання і задовольнив вимогу прокуратури - ще 60 діб під вартою.