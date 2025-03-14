Вбивство Ганула: підозрюваним виявився військовий, який самовільно залишив частину

Убивство Ганула

Нагадаємо, у центрі Одеси сьогодні, 14 березня, вранці зловмисник застрелив активіста Дем'яна Ганула. Стрілець втік із місця події. Після цього правоохоронці почали розшук. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв розслідування під особистий контроль.

Буквально через 5 годин стало відомо, що правоохоронці затримали ймовірного стрільця. Ним виявився чоловік 1978 року народження.

За інформацією джерел РБК-Україна, затриманий - Сергій Шалаєв. Йому планують повідомити про підозру в умисному вбивстві, яке скоєно на замовлення.

Більш детально про вбивство Ганула - в матеріалі РБК-Україна.

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