Вбивство Ганула: підозрюваним виявився військовий, який самовільно залишив частину

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Ймовірний стрілок - військовий, який самовільно залишив частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Національної поліції України Івана Виговського.

"23 лютого 2025 року його було оголошено в розшук, як особу, яка самовільно залишила військову частину", - додав Виговський.

Він зазначив, що затриманий - військовослужбовець однієї з військових частин 1978 року народження.

Убивство Ганула

Нагадаємо, у центрі Одеси сьогодні, 14 березня, вранці зловмисник застрелив активіста Дем'яна Ганула. Стрілець втік із місця події. Після цього правоохоронці почали розшук. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв розслідування під особистий контроль.

Буквально через 5 годин стало відомо, що правоохоронці затримали ймовірного стрільця. Ним виявився чоловік 1978 року народження.

За інформацією джерел РБК-Україна, затриманий - Сергій Шалаєв. Йому планують повідомити про підозру в умисному вбивстві, яке скоєно на замовлення.

Більш детально про вбивство Ганула - в матеріалі РБК-Україна.

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