Убив товариша по службі пострілом у голову. У Росії знову стався конфлікт між військовими

У військовій частині під Москвою російський військовий під час сварки вбив товариша по службі пострілом у голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський Telegram-канал Baza .

Конфлікт між військовими стався вранці 18 грудня. Під час сварки військовий дістав пістолет і вистрілив у голову товаришу по службі.

За попередніми даними, убитий був інженером. Його тіло знайшли у приміщенні автомобільної служби однієї із військових частин міста Клин.

Невдовзі стрільця знайшли – ним виявився бортовий технік вертольота. За словами вбивці, він розмовляв з інженером, але потім спалахнула сварка, і він вистрілив у військового з пістолета "Макарова".