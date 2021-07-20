Убил медбрата: в Кривом Роге задержали пациента психбольницы
Сегодня, 20 июля правоохранители задержали в Кривом Роге пациента психбольницы, который накануне убил 54-летнего медбрата и скрылся с территории медучреждения. Злоумышленника удалось поймать в 50 км от места преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района",- говорится в сообщении.
Указано, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечено, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.
Напомним, 18 июля произошло убийство в психиатрической больнице. Сообщалось, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления.