Убил медбрата: в Кривом Роге задержали пациента психбольницы

Сегодня, 20 июля правоохранители задержали в Кривом Роге пациента психбольницы, который накануне убил 54-летнего медбрата и скрылся с территории медучреждения. Злоумышленника удалось поймать в 50 км от места преступления.

"На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района",- говорится в сообщении.

Указано, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечено, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.