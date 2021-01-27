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Убил двух COVID-больных: в Италии арестовали врача

Автор: Дмитрий Левицкий

В итальянском муниципалитете Монтикьяри на север от Милана арестовали врача скорой помощи. Его подозревают в убийстве двух пациентов с

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Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Врача, который исполнял обязанности начальника отделения больницы, обвиняют в намеренном введении двум пациентам смертельных препаратов. Инцидент, по данным правоохранителей, произошел еще в начале пандемии коронавируса в марте. Жертвам было 51 и 80 лет.

Как считает полиция, врач убил двух пациентов, чтобы уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи, которое было переполнено в первые критические дни вспышки коронавируса на севере Италии.

Сейчас врач находится под домашним арестом. Правоохранители считают, что он может повторить преступление.

Напомним, в конце ноября в немецком городе Эссен задержали врача университетской клиники по подозрению в убийстве COVID-больных. Жертвами врача стали двое пациентов.

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