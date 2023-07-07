УАФ покарала "Шахтар" і "Дніпро-1" за побоїще на фініші сезону УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет асоціації визначився з покараннями для вітчизняних грандів за неналежну поведінку в очному протистоянні. На "гірників" і "спортклубівців" чекають тривалі бани та грошові штрафи.

КДК УАФ відсторонив чотирьох виконавців "Шахтаря". Оборонці Ярослав Ракицький та Віктор Корнієнко отримали по 4 матчі дискваліфікації, хавбек Єгор Назарина – 3, а а воротар Анатолій Трубін – 2 поєдинки бану та ще два умовно. На 4 матчі дискваліфіковані оборонець "Дніпра-1" Віталій Федорів і його одноклубник Олексій Гуцуляк.

Покарані й двійко легіонерів. Костариканець Рональд Матарріта та бразилець Жоау Пеглоу отримали ті ж 4 поєдинки бану. Проте, обидва іноземці покинули "Дніпро-1" після сезону 2022/23.

Усі футболісти вже відбули один матч дискваліфікацій, пропустивши 30-й тур Прем'єр-ліги попереднього сезону. Окрім того, асоціація зобов'язала обидва клуби заплатити по 500 тисяч гривень штрафу. Ці кошти передадуть до благодійної платформи UNITED24.

Кулачні бої на газоні "Арени Львів" спалахнули в доданий час. Назарина біля бічної лінії жорстко зіграв проти Пеглоу, а той підхопився на ноги та вирішив з'ясувати взаємини з кривдником. Поступово конфлікт переріс у масову бійку за участі футболістів і персоналу "Шахтаря" та "Дніпра-1".