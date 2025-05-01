У центрі Копенгагену авто влетіло у натовп, щонайменше 12 постраждалих

За даними ЗМІ, аварія сталась ще у середу, 30 квітня. Авто в'їхало у натовп на мосту Луїзи, який є популярним місцем відпочинку.

За даними поліції, у натовп врізався 75-річний чоловік. Спочатку він втік з місця аварії, однак його зайшли правоохоронці. Водію вже висунули звинувачення.

"Я був за кермом. Мені соромно це усвідомлювати. Мені дуже соромно за це. Але я не визнаю себе винним, це тому, що я не був у стані алкогольного сп’яніння. Я добре виспався і приймаю ліки", - заявив водій.

Відомо, що в аварії постраждали щонайменше 12 людей, троє з них - у критичному стані.