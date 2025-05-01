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У центрі Копенгагену авто влетіло у натовп, щонайменше 12 постраждалих

Фото: у центрі Копенгагену авто влетіло у натовп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У центрі Копенгагена автомобіль в'їхав у натовп, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 осіб, з яких троє перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

За даними ЗМІ, аварія сталась ще у середу, 30 квітня. Авто в'їхало у натовп на мосту Луїзи, який є популярним місцем відпочинку.

За даними поліції, у натовп врізався 75-річний чоловік. Спочатку він втік з місця аварії, однак його зайшли правоохоронці. Водію вже висунули звинувачення.

"Я був за кермом. Мені соромно це усвідомлювати. Мені дуже соромно за це. Але я не визнаю себе винним, це тому, що я не був у стані алкогольного сп’яніння. Я добре виспався і приймаю ліки", - заявив водій.

Відомо, що в аварії постраждали щонайменше 12 людей, троє з них - у критичному стані.

Інші аварії

Нагадаємо, у грудні минулого року в Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку. Внаслідок пригоди було багато постраждалих.

Також у Новому Орлеані автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десять людей загинули, ще 30 отримали поранення.

Днями у канадському місті Ванкувер автомобіль влетів у натовп людей під час фестивалю, присвяченому Дню Лапу-Лапу. Повідомляють про загиблих і поранених

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