У Швеції сталась стрілянина у школі, загинули близько 10 людей та нападник

Масштабна стрілянина сталась у школі міста Еребру на півдні Швеції. Вже відомо про загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Відомо, що близько 13:30 за місцевим часом місцева поліція отримала повідомлення про стрілянину у в школі Campus Risbergska.

За словами голови поліцейського округу Еребру Роберто Ейда Фореста, в результаті стрілянини загинули "близько десяти людей".

Він уточнив, що поліція встановлює особи загиблих і наразі не повідомлятиме жодних подробиць про жертви. Також не будуть розкриватимуть даних про кількість поранених.

Відомо, що серед загиблих є і підозрюваний у скоєнні злочину. Раніше він не потрапляв у поле зору поліції. У поліції не виключають, що до стрілянини можуть бути причетні кілька людей, але нападник діяв сам.