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"У нас їх мало". У Міноборони Польщі ухилилися від відповіді, чи передадуть Україні F-16

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак уникнув прямої відповіді на питання, чи передадуть Україні сучасні винищувачі F-16, якщо США ухвалить відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Блащака в інтерв'ю РАР.

"У нас їх надто мало, лише 48. Шкода, що під час ухвалення рішення про закупівлю не було обрано більший контракт", - сказав він.

Водночас глава Міноборони заявив, що саме тиск Польщі на партнерів НАТО допоміг Україні отримати ЗРК Patriot та танки Leopard.

Блащак припустив, що війна в Україні ще триватиме і не закінчиться найближчим часом. Він наголосив, що Польща буде підтримувати Україну, бо "вільна Україна – це вільна Польща".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати Україні F-16. Але він зазначив, що це можливо лише в координації з НАТО.

При цьому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова говорити з партнерами про F-16 для України, але дбає про власну безпеку.

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