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"У нас гибридная война". Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации в стране. Как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью министра "Голосу Америки".

Всего сделали более 13 миллионов прививок: из них 7,5 миллионов человек получили одну дозу, еще 6 миллионов полностью вакцинированные.

В Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца этого года.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", - сказал Ляшко.

Ранее ученые сообщили, что вакцинация на 90% снижает риск госпитализации или смерти при COVID-заражении.

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ВакцинацияВиктор Ляшко