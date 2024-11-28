У Москві невідомі напали на посольство Швеції

За даними ЗМІ, троє невідомих чоловіків кидали пляшки й розпилювали газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

Згодом Міністерство закордонних справ заявило, що знають про інцидент і спілкуються щодо цього з посольством у Москві. Водночас вони відмовилися коментувати інцидент, додали журналісти

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли посольство Швеції у РФ потерпає від дій невідомих. У лютому цього року люди в масках закидали будівлю пакетами з фекаліями. Інцидент стався після того, проголосувала за членство Швеції в НАТО, і, за даними російських ЗМІ, це було пов’язано зі вступом Швеції до оборонного альянсу.

Ризики війни НАТО та РФ

Україна та деякі західні країни не виключають можливості війни Росії проти НАТО. У Києві припускають, що наступними цілями Кремля можуть стати Польща або країни Балтії.

Естонська розвідка зазначає, що Росія вже готується до нового конфлікту, який може розпочатися впродовж наступного десятиліття. Водночас у Німеччині припускають, що Москва здатна розпочати агресію проти НАТО вже у 2029 році