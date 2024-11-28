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У Москві невідомі напали на посольство Швеції

Четвер 28 листопада 2024 22:43
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У Москві невідомі напали на посольство Швеції Ілюстративне фото: у Москві невідомі напали на посольство Швеції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Група невідомих напала на посольство Швеції у Москві. Вони застосували газові балончики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens industri.

За даними ЗМІ, троє невідомих чоловіків кидали пляшки й розпилювали газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

Згодом Міністерство закордонних справ заявило, що знають про інцидент і спілкуються щодо цього з посольством у Москві. Водночас вони відмовилися коментувати інцидент, додали журналісти

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли посольство Швеції у РФ потерпає від дій невідомих. У лютому цього року люди в масках закидали будівлю пакетами з фекаліями. Інцидент стався після того, проголосувала за членство Швеції в НАТО, і, за даними російських ЗМІ, це було пов’язано зі вступом Швеції до оборонного альянсу.

Ризики війни НАТО та РФ

Україна та деякі західні країни не виключають можливості війни Росії проти НАТО. У Києві припускають, що наступними цілями Кремля можуть стати Польща або країни Балтії.

Естонська розвідка зазначає, що Росія вже готується до нового конфлікту, який може розпочатися впродовж наступного десятиліття. Водночас у Німеччині припускають, що Москва здатна розпочати агресію проти НАТО вже у 2029 році

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни блоку мають змінити траєкторію війни Росії проти України.

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