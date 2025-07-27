"У мене була пухлина мозку". Дар’я Михайленко - про життя з футболістом збірної, ревнощі і материнство

– Дар’я, у статусі дружини футболіста ти вже рівно рік. Що за цей час виявилося зовсім не таким, як ти уявляла до весілля?

– Нічого. Бо я одразу розуміла, що нічого не зміниться і наше кохання стає міцнішим з роками та вчинками, а не офіційним статусом. Я все так само чекаю його зі зборів та виїзних матчів, і насолоджуюсь часом проведеним разом.

Дар’я і Микола Михайленки (фото надане Дар’єю)

– Твоя історія - не про “дружину футболіста”, яка з’явилася, коли вже було все. Ви з Миколою обидва з містечка Варва, і, здається, починали зустрічатися ще тоді, коли про великі стадіони тільки мріялося. Як усе починалося між вами?

– Ми вже шостий рік разом. І коли у нас все починалося, у мене й гадки не було, як у нього там з футболом. Я бачила хлопця, який кожного дня працював на стадіоні, проїжджав та пробігав велику кількість кілометрів.

Я приходжу на стадіон, а він вже там: то прес качає, потім драбинку бігає, а далі працює з мʼячем. А я ж ще та фанатка спорту, і ми поступово почали займатися разом: пробігли півмарафон, багато разів перепливали нашу дамбу, грали у волейбол і розуміли, що хочемо весь час бути разом.

Дар’я і Микола Михайленки (фото надане Дар’єю)

– Часто кажуть, що футбол - це не тільки спорт, а й жорстка дисципліна. Що стало для тебе найважчим в режимі чоловіка: постійні збори, графік, відсутність стабільності?

– Найважче - це його відсутність. Це не день і навіть не десять днів. Це може бути 6-8 тижнів. А коли він грав по орендах, ми жили на відстані і бачились тільки після гри, на яку я приїжджала, щоб вболівати за нього.

– А що б ти сказала фанам, які бувають дуже критичними до гравців після програшів? Як це впливає на Миколу і на вашу сім’ю?

– Не завжди будуть перемоги, але коли у тебе є підтримка - ти обов’язково їх здобудеш. Якщо ти вболіваєш, то треба до останнього. Мене дуже злить, коли хлопці програють - на них говорять неприємні речі, а коли виграють - вони їх люблять. Абсурд.

Або ти вболіваєш за свою команду, або для чого це все? На нас це ніяк не впливає. Я завжди підтримую, бо знаю, як все це важко.

Дар’я і Микола Михайленки (фото надане Дар’єю)

– Нещодавно ти ділилася спогадами про складний період у житті, пов’язаний із видаленням пухлини. Як цей етап вплинув на тебе і твоє ставлення до життя?

– Це був складний етап, але ми його пройшли разом. Я почала цінувати життя, не боятися робити те, що хочу, бо я любила відкладати на потім.

– Як коханий тебе підтримував? І чи змінило це щось у ваших стосунках?

– Без його підтримки я б не витримала всього того. Він був під час операції та після доглядав за мною, бо мені не можна було вставати.

Він ночував на маленькому диванчику зі мною в лікарні, підтримував кожну секунду мене. Наші стосунки стали міцніші. Ми пройшли неймовірно складний етап не без сліз, але з посмішкою.

– Коли проходиш крізь щось подібне, інакше дивишся на повсякденні речі. Чи були для тебе якісь "переоцінки"? Можливо, після цього навчилась більше цінувати звичайні моменти - прогулянки, сніданки, присутність одне одного поруч?

– Цінувати життя, берегти здоров’я і цінувати поряд тих, хто з тобою. Жити і не відкладати. Не думати, а хто що скаже. Кохати.

Дар’я Михайленко (фото надане Дар’єю)

– Враховуючи твій досвід із непростим діагнозом, яку пораду ти могла б дати тим, хто щойно почув про щось подібне і зараз шукає сили рухатися далі?

– Коли в Польщі мені сказали, що у мене пухлина головного мозку, я плакала, але говорила: “Я буду боротися”. Витерла сльози та почала шукати лікарів. Тож хочу сказати, що ніколи не можна опускати руки.

Поплакати, попсіхувати - це нормально і навіть потрібно. Але треба взяти волю в кулак, зціпити зуби й боротися.

– Цього року у твоєму житті відбулася особлива подія - ти стала мамою. Що для тебе було найнеочікуванішим у цьому новому досвіді?

– Після тієї складної ситуації зі мною, перше, що я запитала у лікарів: “А я ж зможу стати мамою?”. Мій лікар посміхнувся і відповів: “Потерпіть хоча б 2-4 місяці”. Я дуже хотіла бути мамою і детально все вивчала. Неочікуваного нічого не було, все було як перший раз.

Дар’я Михайленко із сином (фото надане Дар’єю)

– Материнство - це вже великий виклик, а коли чоловік часто перебуває на тренуваннях чи на зборах, воно стає ще складнішим. Як ти справляєшся з цим балансом і де черпаєш сили?

– Мені допомагає моя сім’я, особливо моя мама. Я ще й народила на її день народження. Сили черпаю з посмішки малюка. Я займаюсь з ним кожного дня. Також допомагає мій улюблений спорт. Після тренування, я як батарейка, туди-сюди.

– Як ти організовуєш свій день і побут з малюком, коли чоловік не поруч? Чи є якісь особливі ритуали або підтримка, які допомагають зберігати стабільність?

– Так, у нас є графік. Тренування малюка: басейн і масаж з гімнастикою. Також мої тренування, коли він спить. А коли у нас години бадьорості, ми розмовляємо з татком по телефону, і показуємо, що ми вже вміємо.

Дар’я Михайленко із чоловіком та сином (фото надане Дар’єю)

Ми весь час з чоловіком на зв’язку. У нього скоро пам’ять в телефоні закінчиться від наших фото і відео. Так і підтримуємо зв’язок.

– Коли у вас з Миколою з’являється можливість провести час удвох, як ви зазвичай його проводите? Чи є у вас якісь особливі традиції або улюблені спільні заняття?

– Раніше любили грати у великий теніс, їздити за місто на день, їсти смачну їжу і дивитися Youtube. Тепер зʼявився малюк, і коли він спить, любимо тихенько посидіти на кухні й поговорити.

Дар’я і Микола Михайленки (фото надане Дар’єю)

– Враховуючи насичений графік чоловіка, як ви зберігаєте романтику у стосунках, навіть коли довго не бачитеся?

– Завжди з ним на зв’язку. Ми починаємо день з смс і закінчуємо ними. Він дарує мені квіти, я замовляю для нього на подарунок фігурки Naruto. Любимо згадувати якісь романтичні моменти з життя.

– Чи залишається місце ревнощам у ваших стосунках, особливо враховуючи, що Микола - публічна людина з насиченим графіком?

– Ні, ревнощів немає. Він навіть Instagram не хоче вести. Йому не цікаво, що він публічна людина. Він просто хоче грати у футбол і насолоджуватися ним. Я ж, навпаки, постійно займаюся його сторінкою, щоб більше людей про нього знали.

– Ти - фітнес-тренерка, і багато твоїх підписників захоплюються тим, як швидко ти повернула форму після народження малюка. Що б порадила молодим мамам, які прагнуть відновитися, але не знають, з чого почати?

– Якщо немає ніяких заборон - займайтеся спортом. Неважливо, скільки це, 20 хвилин чи 40. Це вже великий вклад у себе. Харчуйтеся гарно, щоб були сили.

– Чи дотримуєшся певного раціону або особливих принципів харчування, щоб підтримувати форму і здоров’я?

– Так, я харчуюся 80/20. Де 80% - це корисне харчування, а 20 % - це те, що душа забажає. Харчуюсь 2-3 повноцінних прийомів їжі та один перекус.

– Які продукти ти радиш включати у щоденний раціон молодим мамам для енергії і чи є якісь харчові помилки, яких варто уникати під час відновлення після вагітності?

– Головне - їсти збалансовано. Дотримуватися білків, жирів та вуглеводів. Їжа - це енергія та сила, а для матусь це дуже важливо. Рекомендую мʼясо, рибу, овочі, різні крупи та продукти на високий вміст заліза. Менше споживати напівфабрикати.

– Чи маєте ви улюблені сімейні рецепти, які вже стали традицією у вашому домі? Поділись рецептом своєї коронної страви?

– Я люблю шукати нові рецепти і готувати для родини. А всі рецепти можна знайти у мене в Telegram-каналі. Бо коронної немає, все смачне і корисне.

Дар’я Михайленко (фото надане Дар’єю)

– Якби зараз Миколі надійшла пропозиція перейти у якийсь іноземний клуб… В якій країні ви б хотіли (мрієте) пожити з родиною і чому саме там?

– Хочеться отримати досвід за кордоном, ми вчимо іноземні мови, завжди треба вірити про шанс на виклик в якусь іноземну команду. А ось країна душі - Іспанія. Це наша мрія. Красива мова, смачна їжа, неймовірна природа і дуже хороший футбол.

– Чи є у футбольному і довколафутбольному ком’юніті люди, які тебе особисто “бісять"?

– Цікаве питання. Мене не бісять люди, мене бісить несправедливість.

Дар’я Михайленко (фото надане Дар’єю)

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