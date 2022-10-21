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"У них є все". Окупанти відчайдушно порівнюють забезпечення армій РФ та України, - перехоплення

Фото: окупанти відчайдушно порівнюють забезпечення армій РФ та України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська скаржаться на забезпечення своєї армії та заявляють, що не хочуть продовжувати контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Окупант у розмові з дружиною розповів, що його підрозділ залишився без боєприпасів, а бронежилети, які їм видало командування, "шиються наскрізь".

Також, за його словами, українська армія, на відміну від російської, має все, в тому числі засоби стеження, за допомогою яких ЗСУ б'ють по позиціям росіян.

До того ж, окупант висловив сподівання, що зможе виїхати з України раніше, ніж закінчиться його контракт.

Раніше ми публікували розмову, в якій росіянин скаржиться, що його товариші по службі ставляться до поранених як до "відпрацьованого" матеріалу.

Ще один окупант розповів своїй родичі про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні.

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