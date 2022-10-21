"У них є все". Окупанти відчайдушно порівнюють забезпечення армій РФ та України, - перехоплення

Окупант у розмові з дружиною розповів, що його підрозділ залишився без боєприпасів, а бронежилети, які їм видало командування, "шиються наскрізь".

Також, за його словами, українська армія, на відміну від російської, має все, в тому числі засоби стеження, за допомогою яких ЗСУ б'ють по позиціям росіян.

До того ж, окупант висловив сподівання, що зможе виїхати з України раніше, ніж закінчиться його контракт.