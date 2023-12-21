У Тюмені померла 12-річна українка, яку росіяни відправили на "оздоровлення"

За його словами, загибла дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді - врятувати її не змогли.

"Ці діти поверталися з Тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не до Краснодарського краю, до прикладу, а до Тюмені – у грудні. Імунітет не витримав. Загартувати хлопців і дівчат не вийшло", - пише Лисогор.

Також відомо, що з потягу зняли ще близько 100 українських дітей, вони перебувають в лікарні Саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 з них підвищена температура тіла. Дітей оглядають та проводять аналізи. Російські лікарі намагаються встановити діагноз, при цьому діти ізольовані від інших.

Як запевняє місцева пропагандистська влада, для батьків буде організовано "гарячу" лінію. Однак через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої "ЛНР" зв'язку з багатьма батьками немає.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

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