Тысячи разведчиков США могут уволить за отказ от COVID-вакцинации, - AP

По информации члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано даже 20% работников, а в некоторых структурах до 40%.

Однако в Комитете отказываются называть ведомства, поскольку полная информация о показателях иммунизации была засекречена.

Указано, что американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность относительно увольнения сотрудников из учреждений, поскольку это несет угрозу нацбезопасности страны.

В частности, Национальный комитет Республиканской партии США заявил, что подает иск в суд, чтобы обжаловать решение администрации.