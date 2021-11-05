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Тысячи разведчиков США могут уволить за отказ от COVID-вакцинации, - AP

Автор: Мария Кучерявец

Тысячи сотрудников разведывательных органов США вскоре могут быть уволены. Причиной тому является отказ от COVID-вакцинации, которое является обязательным для данной категории, согласно решению правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано даже 20% работников, а в некоторых структурах до 40%.

Однако в Комитете отказываются называть ведомства, поскольку полная информация о показателях иммунизации была засекречена.

Указано, что американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность относительно увольнения сотрудников из учреждений, поскольку это несет угрозу нацбезопасности страны.

В частности, Национальный комитет Республиканской партии США заявил, что подает иск в суд, чтобы обжаловать решение администрации.

Напомним, кроме этого в США сотрудников крупных компаний, в которых работает 100 и более человек, обязали вакцинироваться от коронавируса или еженедельно сдавать тесты.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцина от коронавируса