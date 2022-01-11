Тысячи людей в Германии вышли на протесты против антикоронавирусной политики

Во многих городах по всей Германии вечером в понедельник, 10 января, люди снова протестовали против антикоронавирусных мероприятий и возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19. По данным полиции, демонстрации имели главным образом мирный характер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

Однако в Баутцене пострадали по меньшей мере трое полицейских, в которых бросали булыжники и бутылки. В шествии городом принимали участие около 500 человек, среди которых полиция насчитала от 150 до 200 агрессивных хулиганов и праворадикалов.

Крупнейшие акции протеста состоялись в Ростоке, Шверине, Котбусе, Галле, Нюрнберге, Бамберге, Аугсбурге и Магдебурге. В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания демонстрации прошли в 20 местах и собрали около 15 000 человек. В Тюрингии на улицы вышли около 17 300 протестующих. В Саксонии-Анхальт и Бранденбурге в некоторых митингах также участвовало большое количество людей.

В Ростоке полиция применила перцовый спрей, поскольку демонстранты пытались прорваться через заграждения. Полиция Бранденбурга возбудила уголовные дела против организаторов несанкционированных митингов за нарушение действующего в Германии Закона о собраниях и шествиях.