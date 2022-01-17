Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,5 млрд гривен

Украинцы потратили 1,5 млрд гривен в рамках программы "еПоддержка". Около 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1 тысячи гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"С начала запуска программы "еПоддержка" более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1 тысячи грн. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд грн. Около 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении ведомства.
По видам расходов наиболее популярными стали:
В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.
Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.
Добавим, перед этим заместитель руководителя Офиса президента Украины рассказал, что получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут также граждане с "зелеными" COVID-сертификатами, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия" и не имеют банковских карт, и объяснил, когда заработают традиционные способы выдачи денег.