UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,5 млрд гривен

Автор: Ольга Белей

Украинцы потратили 1,5 млрд гривен в рамках программы "еПоддержка". Около 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"С начала запуска программы "еПоддержка" более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1 тысячи грн. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд грн. Около 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении ведомства.

По видам расходов наиболее популярными стали:

  • книжные магазины - 490 млн грн;
  • кинотеатры - 386 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги - 188 млн. грн.
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки - 180 млн грн;
  • спорт - 146 млн грн.

В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.

Добавим, перед этим заместитель руководителя Офиса президента Украины рассказал, что получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут также граждане с "зелеными" COVID-сертификатами, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия" и не имеют банковских карт, и объяснил, когда заработают традиционные способы выдачи денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия