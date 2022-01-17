Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,5 млрд гривен

Украинцы потратили 1,5 млрд гривен в рамках программы "еПоддержка". Около 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"С начала запуска программы "еПоддержка" более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1 тысячи грн. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд грн. Около 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении ведомства.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины - 490 млн грн;

кинотеатры - 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги - 188 млн. грн.

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки - 180 млн грн;

спорт - 146 млн грн.

В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.