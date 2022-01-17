ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,5 млрд гривен

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 января 2022 15:36
Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,5 млрд гривен Фото: COVID-19 сертификат в приложении Дия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Украинцы потратили 1,5 млрд гривен в рамках программы "еПоддержка". Около 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"С начала запуска программы "еПоддержка" более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1 тысячи грн. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд грн. Около 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении ведомства.

По видам расходов наиболее популярными стали:

  • книжные магазины - 490 млн грн;
  • кинотеатры - 386 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги - 188 млн. грн.
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки - 180 млн грн;
  • спорт - 146 млн грн.

В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.

Добавим, перед этим заместитель руководителя Офиса президента Украины рассказал, что получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут также граждане с "зелеными" COVID-сертификатами, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия" и не имеют банковских карт, и объяснил, когда заработают традиционные способы выдачи денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания