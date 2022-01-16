Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,3 млрд гривен

Украинцы потратили свыше 1,3 млрд гривен в рамках программы "еПоддержка". Около 8,2 млн человек открыли карточки в банках для получения денежных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Уже свыше 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы еПоддержка. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты", - отметил глава правительства.

Он также отметил, что по состоянию на 15 января 8,2 млн человек открыли карты в банках для получения денежных средств по данной программе.

В то же время, 7 млн ​​человек подали заявки в "Дие" на получение 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19.