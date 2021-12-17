Тысяча за вакцинацию: украинцы получили уже более 500 млн гривен

"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в "Дии" (~576 млн грн) и перешли в режим онлайн", - написал он.

При этом Гороховский отметил, что выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки.

"Теперь платим моментально после заявки на выплату. Такой фокус не умеет делать никто. Вечером напишу сколько клиенты потратили за первые сутки и на что", - резюмировал он.