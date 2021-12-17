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Тысяча за вакцинацию: украинцы получили уже более 500 млн гривен

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Украина, Пятница 17 декабря 2021 15:13
Тысяча за вакцинацию: украинцы получили уже более 500 млн гривен Фото: Деньги на столе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Участники пилотного проекта "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 получили уже более 500 млн гривен. Выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сооснователя банка Олега Гороховского.

"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в "Дии" (~576 млн грн) и перешли в режим онлайн", - написал он.

При этом Гороховский отметил, что выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки.

"Теперь платим моментально после заявки на выплату. Такой фокус не умеет делать никто. Вечером напишу сколько клиенты потратили за первые сутки и на что", - резюмировал он.

Отметим, 16 декабря, вакцинированные от коронавируса украинцы начали получать тысячу гривен на свои карты "еПоддержка". Поскольку потратить эти средства можно, в частности, на покупку книг, то книжные онлайн-магазины не выдержали ажиотажа и "упали".

Напомним, по состоянию на утро 17 декабря, участники пилотного проекта "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 оформили более 1,2 миллиона заявок. В целом на участие в программе записалось уже 3,2 млн украинцев.

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