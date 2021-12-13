Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства, но есть условие

По словам Зеленского, программа "еПоддержка" будет расширяться и в дальнейшем, чтобы стать доступнее для большего количества граждан.

Начинаю с января, граждане старше 60 лет, смогут потратить тысячу на социальные нужды, в том числе на лекарства.

"Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения", - добавляет президент.

Как получить тысячу за вакцинацию:

на первом этапе выплата будет доступна исключительно в приложении "Дия";

в то же время средства нельзя получить на обычную карту - для этого необходимо оформить виртуальную "еПоддержку" в одном из банков-партнеров;

также невозможно будет снять деньги или же перевести их на другую карту;

на обработку заявки по виртуальной карте требуется примерно до пяти дней.

Для тех, кто не имеет доступа к приложению - в ближайшее время появится альтернативный механизм.

Куда можно потратить тысячу за вакцинацию:

Как отметил президент, средства можно будет потратить в тех сферах экономики, которые больше всего пострадали в результате пандемии коронавируса, а именно: