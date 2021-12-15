Тысяча за вакцинацию. Еще в двух банках теперь можно оформить карту для выплаты

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты в рамках проекта для выплат "ковидной тысячи". Для начала нужно обновить приложения банков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу банков.
Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дии" нужно:
Деньги можно использовать в течение 4 месяцев. Пополнение и снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой не предусмотрено, а неиспользованные средства вернуться государству.
Для начала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дия" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.
Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:
Полученную тысячу гривен можно будет потратить на: