UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тысяча за вакцинацию. Уже почти 6 млн украинцев оформили "еПоддержку"

Автор: Ольга Белей

По состоянию на 23 декабря уже почти 6 млн украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID. Также стало известно, на что именно потратили эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Уже более 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, чтобы воспользоваться программой президента "еПоддержка". 4,7 млн человек подали заявки в "Дии" на получение 1000 грн и уже более 2,3 млн граждан их получили", - написал он.

Премьер также отметил, что в рамках инициативы украинцы потратили почти 210 млн грн преимущественно на книги, кино, театр и железнодорожные билеты.

Напомним, по состоянию на 19 декабря более 3 млн украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияВакцина от коронавируса