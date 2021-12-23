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Тысяча за вакцинацию. Уже почти 6 млн украинцев оформили "еПоддержку"

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 15:34
Тысяча за вакцинацию. Уже почти 6 млн украинцев оформили "еПоддержку" Фото: Гривны в руке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

По состоянию на 23 декабря уже почти 6 млн украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID. Также стало известно, на что именно потратили эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Уже более 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, чтобы воспользоваться программой президента "еПоддержка". 4,7 млн человек подали заявки в "Дии" на получение 1000 грн и уже более 2,3 млн граждан их получили", - написал он.

Премьер также отметил, что в рамках инициативы украинцы потратили почти 210 млн грн преимущественно на книги, кино, театр и железнодорожные билеты.

Напомним, по состоянию на 19 декабря более 3 млн украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID.

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Дия Вакцина от коронавируса
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