Тяжелобольные COVID могут восстанавливаться после болезни в течение 5 лет, - врач

По его словам, большинство людей, которые решили отказаться от COVID-вакцинации, сейчас составляют подавляющее большинство пациентов в отделении интенсивной терапии,

Он также отметил, что в этом списке есть довольно большое количество беременных.

"Это молодежь - подавляющее большинство из них выживают, 60% наших пациентов выживают. Но это выживание дорого стоит и требует реабилитации. Мы не имеем персонала, ресурсов для реабилитации этих пациентов. Так, может пройти до 5 лет, прежде чем они вернутся к нормальной жизни", - рассказал Путучери.